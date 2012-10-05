《独家新闻》欧元区考虑为西班牙公债投资者提供保险--消息(更新版)

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路透马德里/巴黎10月4日电---据欧洲方面的消息人士称,欧元区正在考虑向西班牙政府公债投资者提供保险,准备用这种方式帮助西班牙,此举旨在保持西班牙通过资本市场融资的渠道,并尽可能少地使用欧洲纳税人资金.

一位欧洲高层消息人士称,该计划一年可能耗资约500亿欧元(645亿美元),西班牙将有能力全面满足自己的融资需求,欧洲央行也可以由此开始在二级市场无限量购买西班牙短债.

如果这步险棋走成功,将实现两大重要目标:西班牙能在不耗尽欧洲全部援助资金的情况下得到援助,同时又不会让危机蔓延到意大利.

根据这项计划,西班牙每次新发行债券时,欧元区新的永久援助基金(ESM)将为其中最先发行的20-30%债券提供担保.消息人士称西班牙、法国、德国和意大利政府正在考虑该计划.

文中消息人士要求匿名,因为他们未被允许提及此事.

芬兰总理卡泰宁周二与法国总统奥朗德会晤后公开了这一构想:"为了保护公共资金,我们打算研究一下,看是不是可以只担保一部分西班牙债券,以此形成杠杆效应,实现ESM对初级市场的干预."

这将是欧元区首次动用第一损失保险计划(first loss insurance scheme).该计划创立于去年,在那些濒临危险的国家入市融资渠道断绝之前即提供支持,这与希腊、爱尔兰和葡萄牙获得的全面援助不同.

另一可选做法是ESM直接在标售中购买西班牙公债,但那样成本会更高,而且达不到同等的杠杆效果.按ESM的规定,该基金用于援助时,可在任意一次债券标售中最多购买其中的一半新债.

不管作何选择,西班牙都必须与欧元区伙伴国签定谅解备忘录,承诺实施紧缩措施和经济改革的时间表,并接受国际监督.

**市场向西班牙施压**

西班牙政府发言人表示对相关讨论并不知情,西班牙眼下最关心的是建立欧洲银行业联盟,以及欧元区领导人能否兑现他们在6月峰会上的承诺.

金融市场和多数欧元区国家目前向西班牙施压,促其申援为国家筹资.6月时,西班牙曾获得1,000亿欧元金援,用于国内银行业的资本重组.

"我们在讨论不超过500亿欧元的计划,"前述欧洲高层消息人士说."根据这个计划,受助国家要提出条件,并确保他们能够达到条件,然后欧洲央行才会提供资金."

第二位欧元区高层消息人士透露,这一做法是他们目前主要考虑的选择.

这位消息人士称,"这可能会是一种预防性信用额度,可用于在初级市场购债,并运用20-30%那部分债券第一损失保险这一杠杆工具."

第三位消息人士透露,该计划非常适用于解决西班牙的问题.西班牙2013年的发债总需求为2,070亿欧元,所以价值500亿欧元的第一损失保险计划应能让西班牙从民间投资者那里筹到自己需要的全部资金.

第二位消息人士称,该计划最低耗资300亿欧元,这样一来西班牙可筹到约1,500亿欧元,高于其2013年的长期借款计划规模.

根据ESM规定,预防性信用额度应该相当于一国GDP的2-10%,就西班牙来说,那等于是200亿至1,000亿欧元.

这个保险计划有效期为一年,可续期两次,每次可续期六个月.每次续期都需要欧元区成员国政府作出统一决定.

上述三位消息人士都表示,官方尚未就这一保险计划作出决定,可能还需要几周时间对计划进行全面讨论并确定内容.(完)