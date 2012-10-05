欧洲经济指标预测--10月5日-10月12日****

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透10月5日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月5日(五)
1000 德国工业订单 8月 -0.5% +0.5%
--------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月8日(一)
0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 2.8% 2.8%
经季节调整失业率 3.0% 2.9%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 8月 -0.9% +0.5%
进口(经季节调整,较前月) +0.2% +0.9%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差152 顺差161
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% 持平
(较上年同期) -0.4% -0.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负20.0 负23.2
1000 德国工业生产(较前月) 8月 -0.9% +1.3%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 -1.00% -0.40%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 负19
10月9日(二)
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 -- 赤字855
0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差43
进口(亿欧元) -- 408.50
出口(亿欧元) -- 365.80
0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%
(较上年同期) -2.5% -2.5%
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- +2.9%
(较上年同期) -- -0.8%
制造业产出(较前月) -- +3.2%
(较上年同期) -- -0.5%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 -- 逆差28.8
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差71.5
10月10日(三)
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -0.4% +0.2%
0800 意大利工业生产(较前月) 8月 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -9.4% -7.3%
10月11日(四)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0645 法国HICP(较前月) 9月终值 +0.1% +0.7%
(较上年同期) +2.5% +2.4%
10月12-17日
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 +0.4% +1.1%
(较上年同期) +3.3% +3.1%
10月12日(五)
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 -- 赤字25
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.1% +2.1%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.5% +0.6%
(较上年同期) -3.5% -2.3% (完)
--编译 侯向明;审校 戴素萍
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