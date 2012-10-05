版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 08:21 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,三星电子因录得创纪录获利而上涨

路透首尔10月5日电---韩国股市周五盘初小升,此前三星电子(005930.KS)估计第三季获利创纪录,超过本已很高的市场预期.

三星电子因该消息而上涨1.46%.

0006GMT,综合股价指数.KS11升0.57%至2,003.95点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐