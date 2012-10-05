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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 08:10 BJT

《即时观点》韩国三星电子公布录得73亿美元的创纪录营业利润

路透首尔10月5日电---韩国三星电子(005930.KS)周五公布季度营业利润达到73亿美元,为连续第四个季度创出纪录高位,较上年同期增长将近一倍,因Galaxy智能手机销售畅旺,盖过了苹果减少对其晶片(芯片)和屏幕订购的影响.

以下为分析师和基金经理人对此的回应:

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