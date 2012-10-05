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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 08:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守在78.50附近,关注日本央行会议

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* 美元/日圆可能在东京定盘之前获买盘追捧,得益于薪酬结算日(Gotobi)需求和风险偏好上升

* 日本央行稍晚宣布政策声明,一些人预料国家战略兼经济财政担当大臣,民主党重量级人物前原诚司出席

* 前原诚司敦促央行采取行动

* 在阻力区域78.80-85上方挂有停止单,78.81为100日移动均线切入位,78.82为一目均衡云区底部

* 79.00上方也有停止单

* 看到在78.30附近及其下方有买盘.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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