《综述》西班牙央行总裁认为政府预算案的预设前景依据太过乐观

* 央行总裁称预算的前景基础太过乐观

* 西班牙标债的借款成本下滑

* 市场预期首相拉霍伊将申请援助

* 欧元区考虑为西班牙公债投资者提供保险

* 欧洲央行总裁德拉吉称必须符合条件才能获援

路透马德里10月4日电---西班牙央行总裁周四对政府的2013年预算计划提出质疑,称该计划是基于对经济成长和税收过于乐观的预估.

正当西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)权衡何时寻求国际援助之际,西班牙央行新任总裁林德(Luis Maria Linde)在议会预算委员会的讲话,传递出毫不留情的讯息.

"同大多数国际机构和分析师的预估相比,此预估...当然显得乐观了,"他说.