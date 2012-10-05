《综述》西班牙央行总裁认为政府预算案的预设前景依据太过乐观

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
* 央行总裁称预算的前景基础太过乐观
* 西班牙标债的借款成本下滑
* 市场预期首相拉霍伊将申请援助
* 欧元区考虑为西班牙公债投资者提供保险
* 欧洲央行总裁德拉吉称必须符合条件才能获援
路透马德里10月4日电---西班牙央行总裁周四对政府的2013年预算计划提出质疑,称该计划是基于对经济成长和税收过于乐观的预估.
正当西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)权衡何时寻求国际援助之际,西班牙央行新任总裁林德(Luis Maria Linde)在议会预算委员会的讲话,传递出毫不留情的讯息.
"同大多数国际机构和分析师的预估相比,此预估...当然显得乐观了,"他说.
林德表示,政府今年应考虑采取进一步举措,以达到与欧盟协议的明年减赤目标,即赤字水平相当于国内生产总值(GDP)的4.5%.
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透悉尼2月28日 - 伦敦期铜周二持稳，投资人等待美国总统特朗普的演说，藉以厘清他的经济政策，在此同时智利及印尼大型矿场的供应疑虑持续提供铜价支撑。