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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 08:37 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油急涨后守在91美元上方,关注中东情势

路透新加坡10月5日电---美国原油期货周四因中东紧张局势升温飙涨4%后,周五守在每桶91美元上方,全球经济忧虑料令油价承压.

0010GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-近月原油期货CLc1下跌0.21美元,至每桶91.50美元,本周料将小幅收跌.

布兰特11月原油期货LCOc1下滑0.37美元,报每桶112.21美元.

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