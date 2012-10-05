《全球主要国家债券发行预告》--10月5日-10月12日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透10月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/8 0600 德国 40亿欧元 2013年4月10日到期的六个月期Bubill债券
10/9 1530 美国 13周和26周期国库券
10/9 1700 美国 三年期公债
10/9 英国 传统公债
10/10 意大利 2013年10月14日到期的12个月期BOT债券
10/10 1530 美国 四周期国库券
10/10 1700 美国 10年期公债
10/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
10/10 加拿大 三年期公债
10/10 0700 德国 50亿欧元 票息0.50%,2017年10月13日到期的Bobl债券
10/11 意大利 中长期公债标售
10/11 1700 美国 30年期公债
10/11 英国 2024年到期的通膨保值公债
10/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/11 0130 日本 30年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
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路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30