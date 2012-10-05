版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 09:01 BJT

《汇市简讯》美元/韩元创2012年新低

0033GMT

* 美元/韩元再度试探2012年低位,守住略高于1110的支撑位

* 市场人士仍警惕韩国央行干预,但下跌压力强大

* 在1110,1105和1100下方有期权停止单

* 本周(除假日外)未能反弹脱离低位令人担忧.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐