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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 09:01 BJT

〔美国经济〕圣路易斯联储总裁称通胀无法减轻美国债务负担

路透孟菲斯10月4日电---圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,美国经济面临负债过高的问题,但任何有关可以通过允许通胀上升来减轻这一负担的建议,只会导致未来借款成本上升.

布拉德称,有时通胀可以被视作对现有债务"部分违约"的一种手段,因为这会拉低借款人经通胀调整的实质偿还金额.

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