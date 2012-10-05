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市场报道 | 2012年 10月 5日 星期五 09:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势料将极为淡静,等候美国就业数据出炉

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* 交易商报告显示市场多空双方都有可观下单,令价格持稳

* 欧元/美元买盘在先前阻力位1.2975附近,卖盘在1.3030/35

* 目前市场关注美国非农就业岗位报告,预料增加11.3万个

* 交易员预料美国就业数据引发市场剧烈波动

* 若就业数据强劲,一方面将支撑风险资产并可能打击美元

* 另一方面,可能意味着未来量化宽松措施将减少,从而对美元构成利好.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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