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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 09:12 BJT

〔全球金市〕金价扩大涨幅守在11个月高位附近,静待美国非农就业数据

路透新加坡10月5日电---金价周五扩大涨幅,持于上交易日所及的11个月高位附近,因为欧洲央行(ECB)表示准备好购买公债来帮助负债沉重的欧元区国家,提振了黄金作为对冲通胀的投资标的的魅力.

投资者目前正在静待关键的美国非农就业数据出炉,以研判美国最新刺激举措是否对就业市场产生预期的正面影响.

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