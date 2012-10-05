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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 09:19 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货略微持坚,但本周可能下滑3%

路透悉尼10月5日电---美国大豆期货周五连涨三天,因恶劣天气损及加拿大油菜作物,令美国大豆出口需求强劲.

不过大豆期货仍可能录得连续第三周下跌,小麦期货则恐将录得九周来最大周跌幅,受累于美国平原地区有利于作物生长的降雨天气.

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