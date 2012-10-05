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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 09:20 BJT

〔台湾股市〕盘初走高,半导体和光电类股领涨

路透台北10月5日电---台湾股市周五开盘上涨0.15%,受半导体类股.TSII和光电类股.TOPI提振,两者分别扬升0.78%和0.7%.

加权股价指数.TWII上涨11.71点,至7,694.03点,前一交易日几乎收平盘.

电子类指数.TELI上涨0.42%,联发科(2454.TW)劲扬2.51%,此前有报导称该公司9月份销售额超越预期.

金融保险类股.TFNI小涨0.14%.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超11.4亿台币,本月累计买超77.31亿.[ID:nST0560909] (完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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