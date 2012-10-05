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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 09:38 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比料开在51.47附近,印度政府发出正确讯息

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* 美元/印度卢比店头交易料开在51.47附近,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)报51.68-52.15

* 昨天亚洲时段收报51.75(低见51.66),因卖家加紧抛售

* 印度内阁昨晚批准法案,将提高保险/养老金行业的外商直接投资上限

* 能否获得议会批准尚不确定,但向市场发出了正确的讯息

* 当前目标位料为49.00,中期可能回落至44.00.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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