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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 09:52 BJT

〔美国经济〕美联储政策行动必须摆脱"危机"模式--圣路易斯联储总裁

路透孟菲斯10月4日电---圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称,美联储(FED)采取的激进政策行动可能损及市场信心,在金融危机过去几年后,联储的政策行动仍处于"危机"模式.

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