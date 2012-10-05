《新兴市场重要经济事件预告》--10月5日-10月12日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月5日(五)
华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(至10月6日).
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在一个议会委员会作证,此乃议会每年例行审查国家事务的一部分.
布拉格--捷克央行公布9月27日理事会会议记录.
10月6日(六)
华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(最后一日).
印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn在年度金融峰会'FISCUS 2012'上发表讲话(0630).
10月8日(一)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔国际经济学家峰会(至10月10日).
10月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至10月10日).
东京--国际货币基金(IMF)及世界银行集团年度会议(至10月14日).
巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".
新德里--美国财政部长盖特纳访问印度(至10月10日).
10月10日(三)
东京--24国国际货币事务与发展政府间集团(G24)代表会议(至10月11日).
曼谷--惠誉召开全球经济风险和泰国展望年度会议(0130).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一天).
萨格勒布--克罗地亚央行委员会会议.
孟买--美国财长盖特纳会见印度央行总裁苏巴拉奥.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔经济学家国际峰会(最后一天).
10月11日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策会议.
雅加达--印尼央行举行理事会会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
马尼拉--菲律宾央行公布9月13日货币政策会议重点.
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
10月12日(周五)
巴黎--国际能源署(IEA)发表中期石油市场报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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