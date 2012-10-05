版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 10:10 BJT

〔日本经济〕政府认为央行应采取措施让CPI上涨--经济财政大臣

路透东京10月5日电---日本国家战略兼经济财政担当大臣前原诚司称,他周五将参加日本央行政策会议,表明政府立场:希望央行应采取措施来实现物价稳定的目标.

前原诚司向记者们表示,他并不想把摆脱通缩的责任完全压在央行身上,政府亦应通过经济增长策略和财政开支来发挥作用.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐