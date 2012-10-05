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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 10:11 BJT

〔日本个股〕丰田9月在华销量同比降40%,或无法完成今年销售目标--消息

虽然与2011年9月约8.6万辆汽车的销量相比,今年9月销量有所下滑,但仍好于稍早日本读卖新闻报导的数据.该报报导称,9月丰田汽车在华销量较8月的7.5万辆减半.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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