〔美国个股〕谷歌调高第三季摩托罗拉移动裁员成本估值,预警或进一步裁员

路透10月4日电---谷歌(GOOG.O)上调对亏损的摩托罗拉移动部门第三季裁员成本的估值,并预警进一步重组将发生"很大的"额外费用.

谷歌称,摩托罗拉移动(Motorola Mobility)员工的资遣费将增加9%至3亿美元,在退出某些市场后,费用还可能增加4,000万美元.

"摩托罗拉在继续改进计划好的重组行动,目前预计将扩大那些行动涉及的范围,将包括美国之外的更多地区,"谷歌在声明中称.

目前仍不清楚谷歌针对摩托罗拉移动的全面计划.

谷歌发言人没有宣布公司将进一步裁员.

谷歌股价周四在Nasdaq市场收高0.73%,报768.05美元.(完)