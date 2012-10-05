〔美国个股〕谷歌调高第三季摩托罗拉移动裁员成本估值,预警或进一步裁员

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透10月4日电---谷歌(GOOG.O)上调对亏损的摩托罗拉移动部门第三季裁员成本的估值,并预警进一步重组将发生"很大的"额外费用.
谷歌称,摩托罗拉移动(Motorola Mobility)员工的资遣费将增加9%至3亿美元,在退出某些市场后,费用还可能增加4,000万美元.
"摩托罗拉在继续改进计划好的重组行动,目前预计将扩大那些行动涉及的范围,将包括美国之外的更多地区,"谷歌在声明中称.
目前仍不清楚谷歌针对摩托罗拉移动的全面计划.
谷歌发言人没有宣布公司将进一步裁员.
谷歌股价周四在Nasdaq市场收高0.73%,报768.05美元.(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透悉尼2月28日 - 伦敦期铜周二持稳，投资人等待美国总统特朗普的演说，藉以厘清他的经济政策，在此同时智利及印尼大型矿场的供应疑虑持续提供铜价支撑。