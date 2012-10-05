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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 10:45 BJT

〔美国经济〕联储以失业率作为政策目标可能作茧自缚--布拉德

"我认为,这一门槛将让该委员会受到更多束缚",布拉德表达与其他决策者之间的意见分歧.他系指美国联邦公开市场委员会(FOMC).

FOMC的9月会议记录显示,许多委员赞成承诺将利率降至某个水平以下,而后再调升利率,以便更好地传达其提振美国经济成长的决心.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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