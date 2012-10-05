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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 10:39 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅上涨,受交叉盘资金流入主导

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* 澳元小幅上涨,1.0273是隔夜高位,1.0280之后的停止单看来脆弱不堪

* 交叉盘相关资金流动状况:澳元兑加元升0.25%,兑日圆小涨0.2%,兑欧元上涨0.22%

* 关注欧元/澳元触及1.2660附近的停止单

* 在美国非农就业报告出炉前,澳元买盘料多于卖盘.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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