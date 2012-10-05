〔韩国个股〕现代9月在华汽车销量同比增加15%,日本同业遭反日情绪冲击

路透首尔10月5日电---韩国现代汽车(005380.KS)周五称,其9月在中国的汽车销量较上年同期增长15%至84,188辆,而钓鱼岛争端引发的反日情绪则冲击到日本同业的销售.

据路透收到的公司电子邮件答复,现代9月在华汽车销量较8月的75,158辆增加12%.现代没有说明销量增加的原因.

分析师认为,现代在中国生产伊兰特(Elantra)车型的新工厂于6月投产,让其能在部分日本同业受中国反日情绪冲击的情况下增加供应.(完)