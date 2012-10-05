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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 10:45 BJT

〔菲律宾金融〕央行总裁称披索仍具竞争力,强劲基本面支撑汇价

路透马尼拉10月5日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示,菲律宾披索仍具有竞争力,其兑美元的强势是菲强劲的经济基本面所致.

今年以来,披索兑美元PHP=上涨近6%,在新兴亚洲经济体货币中表现最佳.(完)

--编译 丁琦;审校 高琦

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