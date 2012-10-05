〔中国企业〕华为考虑IPO,地点倾向于美国但香港或伦敦亦可--WSJ

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透新加坡10月5日电---华尔街日报(WSJ)报导,中国华为技术有限公司[HWT.UL]已在征求投资银行对其进行首次公开发行(IPO)的建议.
该报援引知情消息人士称,华为认为IPO能让公司变得更加透明,并能提高公司在美国等市场赢得大单的可能性.
WSJ援引消息人士称,华为尚未做出推进IPO或选择一家银行处理IPO交易的决定.
该报称,华为倾向在美国上市,但也考虑在香港或伦敦上市.
安全顾虑曾妨碍华为在美国、澳洲和其它国家获取大单.去年澳洲政府以网络安全顾虑为由,禁止华为参与该国宽带网络搭建合同投标.
WSJ援引知情人士称,华为是在去年初因奥巴马政府反对,被迫放弃在美国的一宗小型并购交易后,开始向银行征求有关IPO的建议.
无法立即联系到华为公司发言人对此置评.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30