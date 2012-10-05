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市场报道 | 2012年 10月 5日 星期五 10:57 BJT

《汇市简讯》美元指数掉头向下,预示将经历一段区间交投时期

0230GMT

* 海外市场下跌0.7%,预示将经历一段区间交投时期

* 波林格区间收窄支持这一看法

* 日线动能指标显示出多空参半的信号

* 9月低位78.60和周一高位80.15为波动区间的大致参数

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/rud23t).(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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