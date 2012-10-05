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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 11:13 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跳涨逾3%,市场关注出口减税

路透新加坡10月5日电---马来西亚棕榈油期货周五在低接买盘的推助下上涨逾3%,而且在政府就削减棕榈油出口税收提案做出决定前,交易商建立仓位.

马来西亚内阁日内稍晚可能会就这一提案做出决断.

指标12月棕榈油期货合约FCPOc3一度上涨3.1%,至每吨2,425林吉特(796美元).0254 GMT时,该合约报2,420林吉特,但仍恐连续第三周录得周度跌幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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