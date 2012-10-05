〔法国财政〕2013年预算增税案企业界反弹声浪高,政府可能做出调整

路透巴黎10月4日电---法国官员周四表示,由于法国企业界怨声载道,政府可能会将2013年预算针对小型企业的增税幅度调降.

不到一周前,法国甫公布减支规模达300亿欧元(387亿美元)的2013年预算案.此次政府的让步迹象,令外界猜测明年法国或许需要追加预算,才能实现赤字与国内生产总值(GDP)之比不超过3.0%.在欧元区伙伴及市场的眼中,这个赤字目标攸关法国信誉.

企业界认为,提高股权出售的资本利得税来增加20亿欧元税收,有如在惩罚出售企业的业主,会打击企业在最初期的发展积极性.

"我们可能需要作出改变,"法国财政部长莫斯可维西对电台France Inter表示.

"如果某些措施出现偏差,那么可能需要就此进行对话."他在同商业游说团体协商时表示.

目前,出售公司的企业家需要支付19%的资本利得税.不过,2013年预算案规定,税率可能至少达45%.新税率针对一切超过15万欧元的收入进行课征.

法国企业界人士认为,由于高昂的劳动力成本和其他税赋的关系,已经很难与德国企业和其他对手进行竞争.

在与小企业代表进行会面后,莫斯可维西称,政府将会对出售公司、并将所得收益再投资于其他公司的企业家,延长税收减免政策.

莫斯可维西表示,现在要估算这些措施将减少多少税收,以及相关缺口应如何弥补,都还为时过早.(完)