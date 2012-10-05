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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 11:12 BJT

〔国际金市〕现货金创11个月高位,涨势延续至第五日

路透新加坡10月5日电---现货金XAU=周五升至每盎司1,795.69美元,创下去年11月以来新高,涨势带进第五个交易日,因主要国家央行的刺激举措增添黄金对冲通胀风险的魅力.

交投最热络的美国黄金期约GCcv1升至每盎司1,798.1美元,为2月底以来新高.(完)

--编译 张明钧;审校 丁琦

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