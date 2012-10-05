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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 11:42 BJT

《全球市场》欧洲央行承诺激励亚股上涨,市场聚焦美国非农就业报告

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%,日经指数涨0.4%

* ECB称作好购债准备后,欧元守住大部分涨幅

* 美国非农就业数据将在1230GMT公布

* 日本央行未公布新宽松举措,一如预期

* 日圆兑美元上扬

路透东京10月5日电---亚洲股市周五上扬,欧元则守住多数隔夜涨幅,投资者等待一份关键的美国就业报告,而欧洲央行(ECB)称准备好买入问题国家公债后,市场正面人气延续.

风险较高资产买兴增温,澳元兑美元AUD=D4上涨0.2%,报1.0267美元,脱离周四触及的一个月低点1.0182美元.

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