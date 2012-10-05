《全球市场》欧洲央行承诺激励亚股上涨,市场聚焦美国非农就业报告

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%,日经指数涨0.4%
* ECB称作好购债准备后,欧元守住大部分涨幅
* 美国非农就业数据将在1230GMT公布
* 日本央行未公布新宽松举措,一如预期
* 日圆兑美元上扬
路透东京10月5日电---亚洲股市周五上扬,欧元则守住多数隔夜涨幅,投资者等待一份关键的美国就业报告,而欧洲央行(ECB)称准备好买入问题国家公债后,市场正面人气延续.
风险较高资产买兴增温,澳元兑美元AUD=D4上涨0.2%,报1.0267美元,脱离周四触及的一个月低点1.0182美元.
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透悉尼2月28日 - 伦敦期铜周二持稳，投资人等待美国总统特朗普的演说，藉以厘清他的经济政策，在此同时智利及印尼大型矿场的供应疑虑持续提供铜价支撑。