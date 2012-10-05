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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 11:52 BJT

《即时观点》日本央行维持货币政策不变,但下调经济预估

路透东京10月5日电---日本央行周五维持货币政策不变,虽然出口和产出疲软引发对经济的担忧,但央行倾向于再多等一些时间,来评估上月放宽政策的效应.

关键点:

--如外界普遍预期,日本央行一致通过维持关键政策利率在0-0.1%不变

--"日本经济活动大致趋平,"日本央行在政策声明中表示.

--日本央行总裁白川方明周五稍晚将举行记者会,其言论料将在0715GMT后公布.

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