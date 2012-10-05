《日本央行焦点》维持利率不变但调降经济评估,衰退风险隐现

* 日本央行未扩大购债计划的规模

* 日本央行面临在10月30日会议上采取放松举措的压力

* 经济财政大臣罕见地出席会议,向央行施压

* 央行总裁白川方明在记者会上的讲话将于0715GMT后公布

路透东京10月5日电---日本央行周五维持货币政策不变,尽管对中国和欧洲的出口下滑增强了经济衰退的可能性,令其采取行动的政治压力不断上升.该央行目前宁愿维持政策不变,以观察上月刺激行动的效果.

不过该央行警告称全球经济前景存在巨大不确定性,并使用更为悲观的词汇来描述日本经济状况,令市场仍预期央行可能会在10月30日的下次政策会议上放宽政策.