《日本央行焦点》维持利率不变但调降经济评估,衰退风险隐现

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
* 日本央行未扩大购债计划的规模
* 日本央行面临在10月30日会议上采取放松举措的压力
* 经济财政大臣罕见地出席会议,向央行施压
* 央行总裁白川方明在记者会上的讲话将于0715GMT后公布
路透东京10月5日电---日本央行周五维持货币政策不变,尽管对中国和欧洲的出口下滑增强了经济衰退的可能性,令其采取行动的政治压力不断上升.该央行目前宁愿维持政策不变,以观察上月刺激行动的效果.
不过该央行警告称全球经济前景存在巨大不确定性,并使用更为悲观的词汇来描述日本经济状况,令市场仍预期央行可能会在10月30日的下次政策会议上放宽政策.
目前日本政府要求央行采取行动的压力日增,新任经济财政担当大臣前原诚司罕见地参加了周五的政策会议.他主张采取更大胆激进的货币扩张政策.
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透悉尼2月28日 - 伦敦期铜周二持稳，投资人等待美国总统特朗普的演说，藉以厘清他的经济政策，在此同时智利及印尼大型矿场的供应疑虑持续提供铜价支撑。