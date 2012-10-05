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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 13:16 BJT

〔日本数据〕8月同时指标较上月下滑0.2点,领先指标升0.6点--政府

路透东京10月5日电---日本内阁府周五表示,日本8月同时指标较上月下滑0.2点

此外,日本8月领先指标较上月升0.6点.(完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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