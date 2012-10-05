〔希腊金融〕总理称若下笔援助资金不到位该国仅能维系到11月底

路透柏林10月5日电---希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)在周五德国报纸刊载的采访中表示,若下一笔国际援助不到位,该国只能维持到11月,且建议欧洲央行(ECB)通过放宽希腊债券持仓条款来帮助希腊.

"关键是流动性.这是为什么下一笔信贷对于我们而言如此重要,"萨马拉斯在对德国商报(Handelsblatt)称.在被问及希腊在无下一笔外援能扛多久时,其称"可以维持到11月底,届时现金将枯竭."