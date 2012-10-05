〔中国企业〕华为考虑IPO与投行有接触,但尚未做出任何决定--消息(更新版)

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
(新增引语和细节)
路透香港/新加坡10月5日电---消息人士周五表示,全球第二大电信设备制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]因为可能进行首次公开发行(IPO),一直与投资银行有接触,但尚未做出推进上市的决定.
华尔街日报(WSJ)早前报导称,华为已在征求投资银行对其进行IPO的建议.华为认为IPO能让公司变得更加透明,并能提高公司在美国等市场赢得大单的可能性.但其尚未做出推进IPO或选择一家银行处理IPO交易的决定.
"我们没有排除上市的可能,一直在跟银行接触,但我想还没有做出任何决定."一位与华为关系很近的消息人士对路透表示.该消息人士要求匿名,因为他未被允许向媒体表态.
消息人士对路透称,多年来华为就没有断过想上市的念头,但因为公司股权结构很复杂,且有人不确定上市是否真能帮助打消美国议员对华为的怀疑,所以事情进展甚微.
一位银行方面的消息人士称,华为时不时想上市,但他不了解目前华为的情况.这位消息人士亦拒绝具名,同样因为未被允许对媒体表态.
华为亦是全球第六大手机厂商.该公司在电子邮件声明中拒绝对市场传言置评.
华为和国内竞争对手中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)在美国的手机销售情况很成功,但在出售旗舰电信设备产品时都遇到障碍,因为美国议员以安全顾虑为由提出反对.
安全顾虑曾妨碍华为在美国、澳洲和其它国家获取大单.去年澳洲政府以网络安全顾虑为由,禁止华为参与该国宽带网络搭建合同投标.
WSJ援引知情人士称,华为是在去年初因奥巴马政府反对,被迫放弃在美国的一宗小型并购交易后,开始向银行征求有关IPO的建议.华为倾向在美国上市,但也考虑在香港或伦敦上市.
不过,消息人士对路透表示,做为一家已经上市的公司,中兴通讯在打入美国电信设备市场的过程中仍遇到重重问题,还有美国议员对其透明度的质疑.(完)
--编译 白云;审校 于春红
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