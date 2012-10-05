〔中国企业〕华为考虑IPO与投行有接触,但尚未做出任何决定--消息(更新版)

(新增引语和细节)

路透香港/新加坡10月5日电---消息人士周五表示,全球第二大电信设备制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]因为可能进行首次公开发行(IPO),一直与投资银行有接触,但尚未做出推进上市的决定.

华尔街日报(WSJ)早前报导称,华为已在征求投资银行对其进行IPO的建议.华为认为IPO能让公司变得更加透明,并能提高公司在美国等市场赢得大单的可能性.但其尚未做出推进IPO或选择一家银行处理IPO交易的决定.

"我们没有排除上市的可能,一直在跟银行接触,但我想还没有做出任何决定."一位与华为关系很近的消息人士对路透表示.该消息人士要求匿名,因为他未被允许向媒体表态.

消息人士对路透称,多年来华为就没有断过想上市的念头,但因为公司股权结构很复杂,且有人不确定上市是否真能帮助打消美国议员对华为的怀疑,所以事情进展甚微.

一位银行方面的消息人士称,华为时不时想上市,但他不了解目前华为的情况.这位消息人士亦拒绝具名,同样因为未被允许对媒体表态.

华为亦是全球第六大手机厂商.该公司在电子邮件声明中拒绝对市场传言置评.

华为和国内竞争对手中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)在美国的手机销售情况很成功,但在出售旗舰电信设备产品时都遇到障碍,因为美国议员以安全顾虑为由提出反对.

安全顾虑曾妨碍华为在美国、澳洲和其它国家获取大单.去年澳洲政府以网络安全顾虑为由,禁止华为参与该国宽带网络搭建合同投标.

WSJ援引知情人士称,华为是在去年初因奥巴马政府反对,被迫放弃在美国的一宗小型并购交易后,开始向银行征求有关IPO的建议.华为倾向在美国上市,但也考虑在香港或伦敦上市.

不过,消息人士对路透表示,做为一家已经上市的公司,中兴通讯在打入美国电信设备市场的过程中仍遇到重重问题,还有美国议员对其透明度的质疑.(完)