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债券 | 2012年 10月 5日 星期五 14:18 BJT

〔欧元债市〕德债开盘下跌,市场聚焦美国非农就业报告

路透伦敦10月5日电---德国公债周五开盘下跌,受海外股市的涨势所打压,但有关西班牙准备申请金援的不确定性仍存,而且今日稍晚又将出炉美国非农就业报告,德债跌幅料有限.

市场注意力目前放在美国就业数据上,预计9月美国非农就业岗位增加11.3万个.该报告通常对于美联储政策决议有着重要影响.

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