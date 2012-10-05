〔日本债市〕收跌,投资者在美国就业数据前夕平仓静候

路透东京10月5日电---日本政府公债价格周五下跌,因股市走强降低了固定收益资产的魅力,且投资者在关键的美国就业数据及三天长周末前夕平仓.

日本央行结束为期两天的政策会议,宣布维持利率不变,但本月稍后仍有可能放宽政策,因其在声明中使用更为悲观的词汇来描述日本经济状况.

法国巴黎银行驻东京分析师Tomohisa Fujiki称,"本月末会议上日本央行有可能进一步放宽政策.他们将要公布半年度经济预测.多数市场人士消费者物价指数(CPI)预估将调低."

通胀率当前已经远低于年度1%的央行目标.

会议远在10月末,Tomohisa Fujiki称定于今日稍晚公布的美国非农就业数据影响市场更多.

路透调查的分析师预计美国9月就业岗位增加11.3万个,高过8月的9.6万个.预计失业率从8月的8.1%升至8.2%.

日本10年期公债JP10YTN=JBTC收益率小涨1个基点至0.775%.

10年期日债期货2JGBv1跌7个跳动点至144.10.

本周20年期公债收益率上涨1.5个基点,30年期公债收益率涨3个基点.

0651GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.100%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.195% +0.0 0.195%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.775% +1.0 0.765%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.660% +1.5 1.645%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.920% +2.0 1.900%

10年期公债期货<0#JGB:> 144.10 -0.07 144.17

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 石冠兰/田建华;审校 高琦

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