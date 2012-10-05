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债券 | 2012年 10月 5日 星期五 15:39 BJT

〔瑞士数据〕9月外汇储备升至4,293.03亿瑞郎,高于8月修正后数据

路透苏黎世10月5日电---周五公布的数据显示,瑞士央行9月外汇储备上升.

以国际货币基金组织(IMF)方式计算的数据显示,瑞士央行9月持有的外汇储备相当于4,293.03亿瑞郎,8月修正后为4,207.97亿瑞郎.

为了避免通缩和经济衰退,瑞士央行一年前设定了瑞郎兑欧元的上限.有时该央行不得不以大量资金干预汇市,以在投资者对欧债危机感到焦虑之时保卫该上限.(完)

--编译 于春红; 审校 高琦

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