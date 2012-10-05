路透伦敦10月5日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行:

欧元/美元:在1.3000美元上方交投,看似将上攻1.3050美元.预计欧元/美元无法成功突破该水准,并将就此回落以及测试目前落在1.2712的趋势线支撑位.不过,今日价格走势相当关键,以收盘位为基准来看,市场守住了200日移动均线1.2824美元.技术指标仍为正面.若升穿1.3050美元,未来可能再度测试1.3173/77美元.主要阻力位仍在1.3466/1.3542美元(2012年高位、2011-2012年走势的50%回档位和2008年迄今跌势的38.2%回档位以及200日移动均线.)

欧元/英镑:自两个月上行趋势线切入位0.7920及55日均线0.7929强劲持续上涨.涨势令人印象深刻,不过将很快在2011-2012年下跌势趋势线切入位、6月高点和200日移动均线0.8098/0.8157遇到较强阻力.若就此遇阻,则我们仍持长期看空的观点.

英镑/美元:反弹走势较我们预期得更加强劲,不过尚未攻破重大阻力位.涨势料在1.6197美元遇阻,目前仍在1.6260/1.6310美元受到限制--只有升穿此处,未来才会升向2009-2012年阻力线1.6498美元(并不看好).若市场在1.6260/1.6300美元受限,未来可能跌向1.5900/12美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0732GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3000 1.3017 -0.13 +0.42 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.38 78.47 -0.11 +1.87 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.88 102.15 -0.26 +2.32 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9316 0.9302 +0.15 -0.64 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6179 1.6190 -0.07 +4.15 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9803 0.9804 -0.01 -3.83 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0248 1.0238 +0.10 +0.22 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8239 0.8210 +0.35 +5.85 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.300 80.380 -0.10 +2.11 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.550 64.520 +0.05 -46.00 119.530

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.79 127.07 -0.22 +6.07 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2432 1.2454 -0.18 -5.29 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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