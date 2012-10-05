〔韩国汇市〕韩元/美元升至近一年高位,公债价格下滑

路透首尔10月5日电---韩国韩元兑美元KRW=周五升至近一年最高水准,此前韩国股市受三星电子(005930.KS)强劲的获利指导提振而收高.
此外,欧洲央行周四表示,做好了在受困国家提出请求时予以援助的准备,提振风险偏好,这也进一步支持了韩元/美元KRW=KFTC汇价.
周五当地收盘,韩元兑美元报1,111.3,周四收盘为1,113.8.韩元盘中最强走至1,109.6,为2011年10月以来最强水准.
韩元兑美元本周上涨0.7%,但今日窄幅交投走强0.2%,因投资者静待今日稍晚的美国非农就业数据.
交易商还称,收市前几分钟有美元空头回补盘进场,削减部分韩元涨幅.
首尔一交易员称,"市场今日的走势不足以突破1,110水准.见到市场人士测试该水准以查当局是否将干预,但因周末临近以一些空头回补操作收场."
韩国公债价格上涨,因股市上涨.[.KSCN]
12月三年期公债期货KTBc1价格跌0.05点至106.38点.
五年期公债KRTSY5Y=KQ和三年期公债KRTSY3Y=KQ收益率均上涨1个基点.
今日收盘价 上日收市价
-----------------------------------------------------
韩元/美元KRW= 1,111.3 1,113.8
日圆/韩元JPYKRW=R 14.1741/861 14.1698/729
韩国公债期货KTBc1* 106.38 106.43
五年期公债收益率 2.82% 2.81%
三年期公债收益率 2.75% 2.74%
韩国综合股价指数.KS11 1,995.17 1,992.68
-----------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价KTBc1.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)
--编译 王洋/田建华;审校 高琦
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=