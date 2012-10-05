〔韩国汇市〕韩元/美元升至近一年高位,公债价格下滑

路透首尔10月5日电---韩国韩元兑美元KRW=周五升至近一年最高水准,此前韩国股市受三星电子(005930.KS)强劲的获利指导提振而收高. 此外,欧洲央行周四表示,做好了在受困国家提出请求时予以援助的准备,提振风险偏好,这也进一步支持了韩元/美元KRW=KFTC汇价. 周五当地收盘,韩元兑美元报1,111.3,周四收盘为1,113.8.韩元盘中最强走至1,109.6,为2011年10月以来最强水准. 韩元兑美元本周上涨0.7%,但今日窄幅交投走强0.2%,因投资者静待今日稍晚的美国非农就业数据. 交易商还称,收市前几分钟有美元空头回补盘进场,削减部分韩元涨幅. 首尔一交易员称,"市场今日的走势不足以突破1,110水准.见到市场人士测试该水准以查当局是否将干预,但因周末临近以一些空头回补操作收场." 韩国公债价格上涨,因股市上涨.[.KSCN] 12月三年期公债期货KTBc1价格跌0.05点至106.38点. 五年期公债KRTSY5Y=KQ和三年期公债KRTSY3Y=KQ收益率均上涨1个基点.