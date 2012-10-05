〔路透基点〕亚太地区贷款二级市场第三季交易清淡,供给稀缺--RLPC

路透香港10月5日电---2012年第三季度亚太地区贷款二级市场交易量疲弱,因一级市场贷款案件数量减少所致.

根据汤森路透基点,今年前九个月交易量下滑至不到100亿美元,明显低于去年同期的约140亿美元.

交易员表示,一级市场缺乏案件,令二级市场缺乏流动性的状况进一步恶化.

不过,基点数据显示二级市场交易数量已经上升,截至目前已超过1,500宗/年,去年同期仅为1,000宗.

"一级市场的交易较少,使得银行开始将目光放在二级市场上."亚太贷款市场协会(Asia Pacific Loan Market Association)二级贷款交易委员会主席白俊朗称.

"尽管二级市场的交易存在需求,讽刺的是,一级市场交易变少,所以卖家也并不多."白俊朗表示.他亦担任渣打银行银团筹组副主管兼分销处董事.

一些市场人士指出,与去年底时相比,欧洲银行在去杠杆化上的激进程度要有所降低.数据显示,欧洲银行贷款交易的数量要比去年下半年高出逾一倍.

"今年初去杠杆化的出售量较少--多数都在接近去年底时完成了."摩根大通执行董事关帼玲表示."有出售需求的都已经完成了,因此目前多数是为了资产组合管理而卖."

市场人士预计第四季成交量将会提升.第四季通常是二级市场出售的忙碌期,因银行急于美化资产负债表.

不过,部分交易商则表示,今年底的二级市场活动程度可能低于往年,因为一级市场放缓,且欧系银行在亚洲去杠杆化压力较低.

一些银行人士称,市场对资产的需求令人鼓舞,给未来的交易带来了希望.

供给可能来自那些大规模、由事件推动的交易.

银行人士表示,像今年阿里巴巴10亿美元贷款和永利澳门23亿美元再融资案等大型交易,将会为二级市场带进更多交易.

"这些大型交易都有许多银行承贷大批金额,往往每家银行承贷超过1亿美元,这可能会转至二级市场,因为年底前银行将会清理资产负债表."白俊朗称.

8月时,永利澳门贷款有一笔1,000-2,000万美元的部分宣布出售,价格为面值的99.25%;而阿里巴巴的贷款也有数个部分换手,价格为面值的97-99.5%.

与此同时,澳门美高梅20亿美元融资案于一级市场敲定前,二级市场已经开始探询.

此外,"还有一些前几年的贷款案也在市场兜售."关帼玲称.

Vedanta Resources去年12月完成的贷款中,有一些部分今年在二级市场完成了交易,另有其他一些部分在求售.

市场人士亦表示,不良债务成交量可能会大幅上扬,相关拍卖及出售即将登场.

莱斯银行集团准备出售澳洲部门BOS International Australia的4亿澳元(4.09亿美元)贷款组合.今年稍早时,莱斯银行集团曾向黑石集团和摩根士丹出售17亿澳元的地产投资组合.(完)