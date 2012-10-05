〔亚洲橡胶〕10月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

金属期市：铜价持稳，市场焦点转向特朗普讲话
路透悉尼2月28日 - 伦敦期铜周二持稳，投资人等待美国总统特朗普的演说，藉以厘清他的经济政策，在此同时智利及印尼大型矿场的供应疑虑持续提供铜价支撑。
路透10月5日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
*10月 264.2 23 263.3 4
*11月 265.3 75 262.7 14
*12月 265.3 129 264.1 21
* 1月 267.4 396 265.2 109
* 2月 268.7 1093 266.5 518
* 3月 269.9 5288 267.8 1577
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 石冠兰; 审校 于春红
路透悉尼2月28日 - 伦敦期铜周二持稳，投资人等待美国总统特朗普的演说，藉以厘清他的经济政策，在此同时智利及印尼大型矿场的供应疑虑持续提供铜价支撑。
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