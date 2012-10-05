欧洲已公布经济指标--2012/10/5

《全球重要经济事件一览表》--2月28日-3月7日
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在乔治华盛顿大学2017年春季校友经济学讲座上就美国经济和货币政策发表演讲(2350)。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.4-f -0.3-@-f -0.5-f
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-f 持平 +0.2-f
意大利 第二季 -0.8-f -0.8-f -2.6-f
消费者物价指数(CPI):
英国 8月 +0.5 +0.1 +2.5
德国 9月 持平-p +0.4-f +2.0-p
法国(HICP) 8月 +0.7 -0.5 +2.4
意大利(HICP) 9月 2.1-p -1.7-f +3.4-p
生产者物价指数(PPI):
英国 8月 +0.5 +0.1-r +2.2
德国 8月 +0.5 持平 +1.6
法国 8月 +1.2 +0.4 +2.6
意大利 8月 +0.7 -0.1 +2.7
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 8月 4.8-@-p 4.8-@-f
德国 9月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 8月 10.7-@ 10.7-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 于春红;审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在乔治华盛顿大学2017年春季校友经济学讲座上就美国经济和货币政策发表演讲(2350)。
据香港联交所周一晚间公告，康西铜业生产规模小，近几年连续亏损。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见，康西铜业已暂停生产，目前正在探讨异地搬迁的有关事宜。
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