〔国际油市〕亚洲石脑油价格反弹至每吨963美元

路透新加坡10月5日电---亚洲石脑油价格周五反弹,本周末之际收在三日高位每吨963美元.

跨月升水连续第五日保持在每吨13美元,目前市场上来自石化厂商的现货买需有限.

正在进行的定期供给谈判和最近韩国的假期以使得买家暂时退避.

科威特石油公司(KPC)以与至少一家买家敲定了2012年12月-2013年11月全程石脑油合约价格,为创纪录的离岸价(FOB)每吨较中东报价升水27美元.

自周一以来该公司便一直与买家洽商.

另外,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将把其定期供给的时间从2013年1-12月推迟至2013年2月-2014年1月.

亚洲汽油裂解价差扩大涨幅,来到四日高位每桶12.33美元,因供给依旧相对紧张.(完)