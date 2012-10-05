〔美国股市〕开高,受亮丽的9月非农就业报告提振

路透纽约10月5日电---美国股市周五开高,标准普尔500指数势将升至2007年以来最高水准,因美国9月非农就业报告显示失业率意外下降,这同时提振了本周股市升势.
道琼工业指数.DJI上涨56.93点,或0.42%,至13,632.29点.标准普尔500指数.SPX上升5.70点,或0.39%,至1,467.10点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升12.47点,或0.40%,至3,161.93.点.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
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