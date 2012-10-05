〔美国热股〕券商纷纷下调惠普评级和目标价,其股价下跌逾1%

路透10月5日电---Sterne Agee & Leach将惠普(HPQ.N)评级下调至中性,RBC Capital Markets、Robert W. Baird & Co、Jefferies & Co和摩根大通等券商都将其目标价下调,因该公司执行长惠特曼警告2013年获利可能意外急剧下滑.