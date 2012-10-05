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债券 | 2012年 10月 5日 星期五 22:05 BJT

〔标题新闻〕楼市未能对美联储宽松货币政策作出全面响应仍阻碍经济的整体复苏--FED杜德利

杜德利为纽约联邦储备银行总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8KD00I]

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