〔美国债市〕公债价格下跌,因失业率下降以及下周有新债标售

路透纽约10月5日电---美国公债价格周五下跌,因美国失业率意外下降,使经济好转的预期升温,而且交易员也为下周新的长期公债标售调整仓位.

美国劳工部周五公布,9月失业率由8月的8.1%降至四年低点7.8%,新增11.4万个岗位.[ID:nEAPA50DS3]

"最大的意外是失业率下降,(分析师)普遍预计为大体持平,"法国兴业银行公债交易员Sean Murphy表示.

公债价格下跌,因投资者认为就业数据预示经济正在改善,即使增长仍然不温不火.

指标10年期公债价格下跌120/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.74%,为9月24日以来最高.

30年期公债价格下跌1-20/32,收益率US30YT=RR报2.97%,仅略高于200日移动均线,为9月21日以来最高水平.

长期公债收益率目前接近3%,这美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月13日宣布第三轮量化宽松(QE3)之前的水平,因交易员为下周的新债标售做准备.

"交易员在下周新债标售之前没有动力买入,"瑞银利率策略师Chris Ahrens表示.

下周美国将标售公债,由于周一是哥伦布日,债市休市,下周交易日减少.

"在欧洲,今天二线国家公债利差下跌.所有这些因素打击美债降至这么低的水平,"Ahrens表示.

欧洲央行高层消息人士向路透表示,欧洲央行预计,一旦直接货币交易(OMT)计画实施,将在一到二个月的时间内,买进大规模主权债,但之后会暂停买入以进行评估.[ID:nST0561843]

美联储周五卖出78.02亿美元债券,到期时间介于2013年2月-2014年2月,这是其卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的一部分.该计划延长了央行持有公债的平均年期,以拉低抵押利率和其他长期借款成本.

部分分析师预计,当年底扭转操作结束时,美联储可能会把量化宽松的范围从抵押支持债券扩大到公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-01/32) 0.262

五年期公债US5YT=RR 99-25/32 (-06/32) 0.671

10年期公债US10YT=RR 98-31/32 (-19/32) 1.739

30年期公债US30YT=RR 95-20/32 (-1-20/32) 2.972 (完)

--编译 李春喜;审校 母红

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