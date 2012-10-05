〔纽约期市〕ICE期棉受投机性卖盘拖累走低,市场关注12月/3月合约利差

标题新闻：澳洲政府第四季经通胀调整消费支出持平，政府及公共企业投资支出增长7.7%
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路透纽约10月5日电---棉花期货周五收跌,由于投资者预计美国棉花将丰产,市场出现投机性卖盘.不过,市场成交极为清淡,导致走势被放大.
洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2结算价收低0.83%,报每磅71.49美分.成交量仅略高于10,000口,为30日均值的一半稍强.
今日公布的数据显示,美国9月失业率降至近四年最低.数据公布后,美元走强,另外,谷物市场走低以扶助打压期棉走势.
尽管周五收跌,但本周期棉仍勉力小涨,为一个月来首周上涨.
交易商继续关注12月/3月合约CTH3价差狭窄的情况,寄望于未来几周库存情况将有所改善,届时美国新收割的作物将运抵交易所仓库.
由于实货需求极低,且预计在截至7月底的2013收获年度将出现创纪录的供应过剩,除交易所仓库外,棉花没有其他的去处.
登记库存增加是使12月/3月合约CTH3价差扩阔的关键,价差不断收窄,反过来将扶助商家抵消持有棉花的成本.
近几个,12月/3月合约CTH3价差一致处于0.84美分左右的紧蹙水平,因12月合约价格跌幅不及很多交易商的预期,受助于旧作库存减少.周五库存仍处于10,000包之下的数年低位.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透北京2月28日 - 人民日报周二报导称，利润转好、结构趋优，国企赢得了质量和效益的双提升，今年1月份，中国央企实现利润总额891.2亿元人民币，同比增长24.5%。