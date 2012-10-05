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市场报道 | 2012年 10月 6日 星期六 04:48 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉受投机性卖盘拖累走低,市场关注12月/3月合约利差

路透纽约10月5日电---棉花期货周五收跌,由于投资者预计美国棉花将丰产,市场出现投机性卖盘.不过,市场成交极为清淡,导致走势被放大.

洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2结算价收低0.83%,报每磅71.49美分.成交量仅略高于10,000口,为30日均值的一半稍强.

今日公布的数据显示,美国9月失业率降至近四年最低.数据公布后,美元走强,另外,谷物市场走低以扶助打压期棉走势.

尽管周五收跌,但本周期棉仍勉力小涨,为一个月来首周上涨.

交易商继续关注12月/3月合约CTH3价差狭窄的情况,寄望于未来几周库存情况将有所改善,届时美国新收割的作物将运抵交易所仓库.

由于实货需求极低,且预计在截至7月底的2013收获年度将出现创纪录的供应过剩,除交易所仓库外,棉花没有其他的去处.

登记库存增加是使12月/3月合约CTH3价差扩阔的关键,价差不断收窄,反过来将扶助商家抵消持有棉花的成本.

近几个,12月/3月合约CTH3价差一致处于0.84美分左右的紧蹙水平,因12月合约价格跌幅不及很多交易商的预期,受助于旧作库存减少.周五库存仍处于10,000包之下的数年低位.(完)

--编译 母红;审校 李军

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