〔加拿大股市〕小幅收跌,因商品价格走低

路透多伦多10月5日电---加拿大主要股指周五收跌,从近三周最高位回落,对全球经济疲弱的担忧打压商品价格,盖过了意外强劲的北美就业数据的影响.

美国原油期货收跌近2美元,因本周公布的数据显示,欧洲和中国的制造业和服务业活动放缓,这继续打击投资者人气.

能源股跟随油价走低,跌幅为0.8%.跌幅最大的个股包括Suncor Energy (SU.TO)回落0.5%;Canadian Natural Resources (CNQ.TO)收挫1.6%;Encana Corp (ECA.TO)劲挫2.6%.

金矿股也大幅走低,跌幅达1%,因金价从11个月高位回落.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌28.69点,或0.23%,至12,418.99.今日稍早,该指数触及9月17日以来日内最高水平.10大类股有六种收低,金融股小涨0.1%.

本周,TSX指数收涨0.8%,受助于向好的美国数据和西班牙最终将求助的乐观情绪.

强于预期的加拿大和美国就业数据扶助限制周五的跌幅.

数据显示,加拿大9月就业岗位增加52,100个,是分析师预期的逾五倍,这提振了加拿大央行最终将升息的可能性.

美国9月失业率意外降至7.8%,为奥巴马就职以来的最低,并有助于奥巴马的连任竞选.(完)

--编译 母红;审校 李军

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