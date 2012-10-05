〔加拿大股市〕小幅收跌,因商品价格走低

标题新闻：澳洲政府第四季经通胀调整消费支出持平，政府及公共企业投资支出增长7.7%
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路透多伦多10月5日电---加拿大主要股指周五收跌,从近三周最高位回落,对全球经济疲弱的担忧打压商品价格,盖过了意外强劲的北美就业数据的影响.
美国原油期货收跌近2美元,因本周公布的数据显示,欧洲和中国的制造业和服务业活动放缓,这继续打击投资者人气.
能源股跟随油价走低,跌幅为0.8%.跌幅最大的个股包括Suncor Energy (SU.TO)回落0.5%;Canadian Natural Resources (CNQ.TO)收挫1.6%;Encana Corp (ECA.TO)劲挫2.6%.
金矿股也大幅走低,跌幅达1%,因金价从11个月高位回落.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌28.69点,或0.23%,至12,418.99.今日稍早,该指数触及9月17日以来日内最高水平.10大类股有六种收低,金融股小涨0.1%.
本周,TSX指数收涨0.8%,受助于向好的美国数据和西班牙最终将求助的乐观情绪.
强于预期的加拿大和美国就业数据扶助限制周五的跌幅.
数据显示,加拿大9月就业岗位增加52,100个,是分析师预期的逾五倍,这提振了加拿大央行最终将升息的可能性.
美国9月失业率意外降至7.8%,为奥巴马就职以来的最低,并有助于奥巴马的连任竞选.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透北京2月28日 - 人民日报周二报导称，利润转好、结构趋优，国企赢得了质量和效益的双提升，今年1月份，中国央企实现利润总额891.2亿元人民币，同比增长24.5%。